Українська авіація завдала 11 ударів по росіянах за добу – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні 11 вересня, передає УНН.
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Підрозділи ракетних військ України за минулу добу нанесли ураження по 8 артилерійських засобах противника.
Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.
Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та ведення наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.
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