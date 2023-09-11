Украинская авиация нанесла 11 ударов по россиянам за сутки - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке 11 сентября, передает УНН.
Детали
Подразделения ракетных войск Украины за минувшие сутки нанесли поражение по 8 артиллерийским средствам противника.
За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.
Силы обороны Украины продолжают ведение оборонительных действий на востоке и ведение наступательной операции на юге Украины, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
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