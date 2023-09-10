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Українські сили мають успіх у районах Кліщіївки на Донеччині та Роботиного Запорізької області — Генштаб

Київ • УНН

 • 266781 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та проводять штурмові дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території. В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах. Про це у вечірньому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Костянтинівки Сумської області та Веселого, Огірцевого Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема:

  • Грем’яч Чернігівської області;
  • Шалигине, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина Сумської області,
  • Караїчне, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Синьківки, Кислівки, Котлярівки Харківської області, Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Синьківка, Кучерівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Крохмальне Харківської області.

На Лиманському напрямку авіаційних ударів зазнали Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед яких Білогорівка Луганської області та Сівесрьк, Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Роздолівка Донецької області

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно стримують противника в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки, Курдюмівки Донецької області. У той же час авіаційних ударів зазнали Хромове, Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, серед яких Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах Кераміка та Авдіївки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Карлівка, Невельське Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку протягом доби наші воїни відбили 11 атак ворога в районі Мар’їнки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Іллінка, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське, Новомайорське, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області. У той же час авіаційних ударів зазнали Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 30 населених пунктів, серед яких Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Бургунки Херсонської області, островів Первомайський та Зміїний. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Берислав, Томарине, Антонівка, Херсон, Велетенське Херсонської області.

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