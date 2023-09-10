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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские силы имеют успех в районах Клищеевки Донецкой области и Роботино Запорожской области - Генштаб

Украинские силы имеют успех в районах Клищеевки Донецкой области и Роботино Запорожской области - Генштаб

Киев • УНН

 • 266780 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и проводят штурмовые действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клищеевки Донецкой области и Роботино Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом в вечерней сводке сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Константиновки Сумской области и Веселого, Огирцево Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности:

  • Грем’яч Черниговской области;
  • Шалигино, Бояро-Лежачи, Искрисковщина Сумской области,
  • Караичное, Землянки Харьковской области.

На Куп’янском направлении противник нанес авиационные удары в районах Синьковки, Кисловки, Котляровки Харьковской области, Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Синьковка, Кучеровка, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Крохмальное Харьковской области.

На Лиманском направлении авиационным ударам подверглись Новоегоровка, Белогоровка Луганской области и Спирное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Белогоровка Луганской области и Сиверск, Верхнекам’янское, Спирное, Берестовое, Роздоловка Донецкой области

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают противника в районах Орехово-Васильевки, Клещеевки, Курдюмовки Донецкой области. В то же время авиационным ударам подверглись Хромовое, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Карловка, Невельское Донецкой области.

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На Марьинском направлении в течение суток наши воины отбили 11 атак врага в районе Марьинки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Ильинка, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Новомайорское, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отбили атаку врага в районе Роботино Запорожской области. В то же время авиационным ударам подверглись Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 30 населенных пунктов, среди которых Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Малая Токмачка, Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Бургунки Херсонской области, островов Первомайский и Змеиный. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Берислав, Томарино, Антоновка, Херсон, Велетенское Херсонской области.

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