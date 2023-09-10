Ще плюс 490: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 268 630 осіб, 4554 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.23 орієнтовно склали:
-
- особового складу ‒ близько 268630 (+490) осіб,
-
- танків ‒ 4554 (+10) од,
-
- бойових броньованих машин ‒ 8755 (+16) од,
-
- артилерійських систем – 5811 (+22) од,
-
- РСЗВ – 760 (+3) од,
-
- засоби ППО ‒ 509 (+1) од,
-
- літаків – 315 (+0) од,
-
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4593 (+5),
-
- крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
-
- кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
-
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8338 (+40) од,
-
- спеціальна техніка ‒ 872 (+2).
-
Доповнення
У Генеральному штабі повідомили, що впродовж доби станом на ранок відбулось 30 бойових зіткнень.
На Мелітопольському напрямку Сили оборони ведуть наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади противника та наносити успішне ураження по його тилам