Ще плюс 490: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 268630 (+490) осіб,



танків ‒ 4554 (+10) од,



бойових броньованих машин ‒ 8755 (+16) од,



артилерійських систем – 5811 (+22) од,



РСЗВ – 760 (+3) од,



засоби ППО ‒ 509 (+1) од,



літаків – 315 (+0) од,



гелікоптерів – 316 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4593 (+5),



крилаті ракети ‒ 1455 (+0),



кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 8338 (+40) од,



спеціальна техніка ‒ 872 (+2).



Доповнення

У Генеральному штабі повідомили, що впродовж доби станом на ранок відбулось 30 бойових зіткнень.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони ведуть наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади противника та наносити успішне ураження по його тилам