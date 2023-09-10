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За добу відбулося 30 бойових зіткнень на фронті – Генштаб

За добу відбулося 30 бойових зіткнень на фронті – Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Генеральному штабі повідомили, що впродовж доби станом на ранок відбулось 30 бойових зіткнень. На Мелітопольському напрямку Сили оборони ведуть наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади противника та наносити успішне ураження по його тилам, передає УНН.

Деталі 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

В районі відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районах Берестового, Оріхово-Василівки, Богданівки. Тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу: стримують ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю. Зокрема, українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районі Мар’їнки.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони ведуть наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади противника та наносити успішне ураження по його тилам.

Доповнення

У Генштабі додають, що авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти Бударки, Амбарне, Синьківка, Кислівка, Чернещина Харківської області, Новоселівське, Білогорівка Луганської області, Сіверськ, Андріївка, Красногорівка, Старомайорське, Спірне, Веселе, Пречистівка, Золота Нива Донецької області, Роботине, Кам’янка Запорізької області, Архангельське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем противника опинилися понад 45 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по районах зосередження противника.

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