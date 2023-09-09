Українська авіація завдала 8 ударів по ворогу - Генштаб

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"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Підрозділами ракетних військ уражено 5 артилерійських засобів та 1 зенітно-ракетний комплекс противника", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі додають, протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень з противником. Ворог завдав 2 ракетних, 29 авіаційних ударів, здійснив 14 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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