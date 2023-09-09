Українська авіація завдала 8 ударів по ворогу - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по районах зосередження противника. Про це повідомив у вечерньому зведенні Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Цитата
"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Підрозділами ракетних військ уражено 5 артилерійських засобів та 1 зенітно-ракетний комплекс противника", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Генштабі додають, протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень з противником. Ворог завдав 2 ракетних, 29 авіаційних ударів, здійснив 14 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сили оборони мають успіх в районах південніше Роботиного та Кліщіївки, закріплюються на досягнутих рубежах