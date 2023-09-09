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Сили оборони мають успіх в районах південніше Роботиного та Кліщіївки, закріплюються на досягнутих рубежах

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію на фронті станом на вечір неділі. Українські військові мають успіх в районах південніше Роботиного та Кліщіївки, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомив у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Амбарного, Бударків Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Карповичі, Леонівка Чернігівської області, Новомиколаївка, Миропільське, Тур’я Сумської області, Гур’їв Козачок, Бударки, Стариця Харківської області.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Синьківки, Кислівки Харківської області, Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кислівка, Кучерівка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили ворожі атаки в районі Берестового. Авіаційних ударів зазнали Білогорівка Луганської області, Спірне, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед яких Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам'янське, Спірне, Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують противника в районах Оріхово-Василівки, Богданівки та Кліщіївки. Ворожих авіаційних ударів зазнали Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, серед яких Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші воїни відбили 8 атак ворога в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, П’ятихатки, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Понятівка, Садове Херсонської області та Дніпровське Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Мають успіх в районах південніше Роботиного та Кліщіївки, закріплюються на досягнутих рубежах, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.

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