Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 268 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 268 140 осіб, 4544 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 268140 (+600) осіб,
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- танків ‒ 4544 (+15) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 8739 (+13) од,
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- артилерійських систем – 5789 (+36) од,
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- РСЗВ – 757 (+3) од,
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- засоби ППО ‒ 508 (+1) од,
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- літаків – 315 (+0) од,
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- гелікоптерів– 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4588 (+18),
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- крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8298 (+34) од,
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- спеціальна техніка ‒ 870 (+10).
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Нагадаємо
Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження противника.