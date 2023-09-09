Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 268 тысяч

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 268 140 человек, 4544 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.