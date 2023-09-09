Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 268 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 268 140 человек, 4544 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 268140 (+600) человек,
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- танков - 4544 (+15) ед,
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- боевых бронированных машин - 8739 (+13) ед,
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- артиллерийских систем – 5789 (+36) ед,
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- РСЗО – 757 (+3) ед,
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- средства ПВО - 508 (+1) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов– 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4588 (+18),
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- крылатые ракеты - 1455 (+0),
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- корабли /катера - 19 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8298 (+34) ед,
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- специальная техника - 870 (+10).
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Напомним
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения противника.