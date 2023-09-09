Украинская авиация нанесла 8 ударов по врагу - Генштаб

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"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники. Подразделениями ракетных войск поражено 5 артиллерийских средств и 1 зенитно-ракетный комплекс противника", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавляют, в течение суток состоялось 26 боевых столкновений с противником. Враг нанес 2 ракетных, 29 авиационных ударов, совершил 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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