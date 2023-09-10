За сутки произошло 30 боевых столкновений на фронте - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Генеральном штабе сообщили, что в течение суток по состоянию на утро состоялось 30 боевых столкновений. На Мелитопольском направлении Силы обороны ведут наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады противника и наносить успешное поражение по его тылам, передает УНН.
Детали
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировки войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.
В районе ответственности ОСУВ “Хортица” на Куп’янском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Берестового, Орехово-Васильевки, Богдановки. Продолжаются жесткие бои в районе Клещеевки.
В зоне ответственности ОСУВ “Таврия” на Авдеевском, Мар’и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу: сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю. В частности, украинские воины отбили около 15 атак врага в районе Мар’инки.
На Мелитопольском направлении Силы обороны ведут наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.
На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады противника и наносить успешное поражение по его тылам.
Дополнение
В Генштабе добавляют, что авиационным ударам врага подверглись населенные пункты Бударки, Амбарное, Синьковка, Кисловка, Чернещина Харьковской области, Новоселовское, Белогоровка Луганской области, Северск, Андреевка, Красногоровка, Старомайорское, Спирное, Веселое, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области, Роботино, Каменка Запорожской области, Архангельское Херсонской области.
Под артиллерийским огнем противника оказались более 45 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним
В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 8 ударов по районам сосредоточения противника.