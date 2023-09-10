Еще плюс 490: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.09.23 ориентировочно составили:



личного состава - около 268630 (+490) человек,



танков - 4554 (+10) ед,



боевых бронированных машин - 8755 (+16) ед,



артиллерийских систем – 5811 (+22) ед,



РСЗО – 760 (+3) ед,



средства ПВО - 509 (+1) ед,



самолетов – 315 (+0) ед,



вертолетов – 316 (+0) ед,



БПЛА оперативно-тактического уровня – 4593 (+5),



крылатые ракеты - 1455 (+0),



корабли /катера - 19 (+0) ед,



автомобильной техники и автоцистерн – 8338 (+40) ед,



специальная техника - 872 (+2).



Дополнение

В Генеральном штабе сообщили, что в течение суток по состоянию на утро состоялось 30 боевых столкновений.

На Мелитопольском направлении Силы обороны ведут наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады противника и наносить успешное поражение по его тылам