Еще плюс 490: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 268 630 человек, 4554 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 268630 (+490) человек,
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- танков - 4554 (+10) ед,
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- боевых бронированных машин - 8755 (+16) ед,
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- артиллерийских систем – 5811 (+22) ед,
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- РСЗО – 760 (+3) ед,
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- средства ПВО - 509 (+1) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4593 (+5),
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- крылатые ракеты - 1455 (+0),
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- корабли /катера - 19 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8338 (+40) ед,
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- специальная техника - 872 (+2).
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Дополнение
В Генеральном штабе сообщили, что в течение суток по состоянию на утро состоялось 30 боевых столкновений.
На Мелитопольском направлении Силы обороны ведут наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады противника и наносить успешное поражение по его тылам