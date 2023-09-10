Впродовж доби відбулось 25 бойових зіткнень - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Впродовж доби ворог завдав 5 ракетних та 81 авіаційний удар по позиціях наших військ та населених пунктах. Відбулось 25 бойових зіткнень. Наша авіація завдала 10 ударів по зосередженню ворога, а ракетні війська уразили 8 артилерійських засобів росіян, повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
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Впродовж доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога.
Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 8 артилерійських засобах противника.
Впродовж доби відбулось 25 бойових зіткнень.
Також, російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА “Shahed-136/131” по Київщині. Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони було знищено 26 із 33 ворожих “шахедів”.
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Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура.
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Загалом ворог завдав 5 ракетних та 81 авіаційний ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.