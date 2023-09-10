В течение суток произошло 25 боевых столкновений - Генштаб

Детали

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники ворга.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 8 артиллерийским средствам противника.

В течение суток произошло 25 боевых столкновений.

Также, российская федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА “Shahed-136/131” по Киевской области. Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны было уничтожено 26 из 33 вражеских “шахедов”.

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В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись более 100 частных жилых домов и другая гражданская инфраструктура.

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В целом враг нанес 5 ракетных и 81 авиационный удар, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.