Сили ППО знищили 25 з 32 ударних дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Під час нічної ворожої атаки на Україну сили ППО ліквідували 25 ударних дронів 35 запущенних. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Цитата
"Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 25 було знищено засобами протиповітряної оборони України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували на Київщину.
Доповнення
У Генштабі додають, що ворог завдав 2 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив понад 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ так і по цивільних об’єктах нашої держави.
Нагадаємо
Під час нічної ворожої атаки сили ППО знищили більш як 20 ударних дронів.