Сили ППО знищили 25 з 32 ударних дронів

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"Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 25 було знищено засобами протиповітряної оборони України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували на Київщину.

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У Генштабі додають, що ворог завдав 2 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив понад 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Нагадаємо

Під час нічної ворожої атаки сили ППО знищили більш як 20 ударних дронів.