У небі над Києвом знищили понад 20 БПЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Під час нічної ворожої атаки сили ППО знищили більш як 20 ударних дронів. Про це пише УНН, передє УНН.
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"Цієї ночі ворог атакував Київ безпілотними літальними апаратами.
Попередньо, це були баражуючі боєприпаси типу «Shahed». Дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків. Силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.
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Уламки збитих цілей впали в кількох районах столиці. В Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Але більшість уламків впали на відкриту, незабудована територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття.
Наразі відомо про одного постраждалого.