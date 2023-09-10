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У небі над Києвом знищили понад 20 БПЛА

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Під час нічної ворожої атаки сили ППО знищили більш як 20 ударних дронів. Про це пише УНН, передє УНН.

Цитата

"Цієї ночі ворог атакував Київ безпілотними літальними апаратами.

Попередньо, це були баражуючі боєприпаси типу «Shahed». Дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків. Силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Уламки збитих цілей впали в кількох районах столиці. В Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Але більшість уламків впали на відкриту, незабудована територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття.

Наразі відомо про одного постраждалого.

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