У небі над Києвом знищили понад 20 БПЛА

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"Цієї ночі ворог атакував Київ безпілотними літальними апаратами.

Попередньо, це були баражуючі боєприпаси типу «Shahed». Дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків. Силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

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Уламки збитих цілей впали в кількох районах столиці. В Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Але більшість уламків впали на відкриту, незабудована територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття.

Наразі відомо про одного постраждалого.