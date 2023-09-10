Уламки збитих ворожих цілей впали у декількох районах Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Унаслідок ворожої атаки БПЛА на Київ та вдалої роботи ППО було зафіксовано падіння уламків у трьох районах столиці. Про це повідомляє начальник Київської МВА Сергій Попко, пише УНН.
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«В Святошинському, Подільському, Шевченківському районах зафіксовано падіння уламків», - йдеться у повідомленні.
Деталі
В Святошинському районі уламки впали в районі парку Совки, унаслідок чого виникло загоряння. Рятувальники ДСНС працюють на місці.
Також горять уламки на проїжджій частині в Соломʼянському районі. Екстрені служби слідують на місце.
В Подільському районі уламки впали на відкриту місцевість. Пожежно-рятувальні служби працюють.
Зазначається, що у Подількому районі один постраждалий з гострою реакцією на стрес.
Нагадаємо
Під час нічної ворожої атаки БПЛА на Україні у Києві було чутно вибухи.