Обломки сбитых вражеских целей упали в нескольких районах Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В результате вражеской атаки БПЛА на Киев и удачной работы ПВО было зафиксировано падение обломков в трех районах столицы. Об этом сообщает начальник Киевской МВА Сергей Попко, пишет УНН.
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«В Святошинском, Подольском, Шевченковском районах зафиксировано падение обломков», - говорится в сообщении.
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В Святошинском районе обломки упали в районе парка Совки, в результате чего возникло возгорание. Спасатели ГСЧС работают на месте.
Также горят обломки на проезжей части в Соломенском районе. Экстренные службы следуют на место.
В Подольском районе обломки упали на открытую местность. Пожарно-спасательные службы работают.
Отмечается, что в Подольском районе один пострадавший с острой реакцией на стресс.
Напомним
Во время ночной вражеской атаки БПЛА на Украине в Киеве были слышны взрывы.