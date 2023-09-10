Обломки сбитых вражеских целей упали в нескольких районах Киева

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«В Святошинском, Подольском, Шевченковском районах зафиксировано падение обломков», - говорится в сообщении.

Детали

В Святошинском районе обломки упали в районе парка Совки, в результате чего возникло возгорание. Спасатели ГСЧС работают на месте.

Также горят обломки на проезжей части в Соломенском районе. Экстренные службы следуют на место.

В Подольском районе обломки упали на открытую местность. Пожарно-спасательные службы работают.

Отмечается, что в Подольском районе один пострадавший с острой реакцией на стресс.

Напомним

Во время ночной вражеской атаки БПЛА на Украине в Киеве были слышны взрывы.