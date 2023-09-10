У Києві пролунали вибухи: працює ППО - КМВА

Цитата

"В столиці працює ППО", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Повітряна тривога шириться Україною та вже охопила східні, північні та частину центральних областей. Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.

Нагадаємо

На Київщині повідомляли також про роботу протиповітряної оборони.