У Києві пролунали вибухи: працює ППО - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Під час нічної ворожої атаки БПЛА на Україні у Києві було чутно вибухи. Київська МВА повідомляє про роботу сил протиповітряної оборони, пише УНН.
Цитата
"В столиці працює ППО", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Повітряна тривога шириться Україною та вже охопила східні, північні та частину центральних областей. Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.
Нагадаємо
На Київщині повідомляли також про роботу протиповітряної оборони.