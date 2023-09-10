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У Києві пролунали вибухи: працює ППО - КМВА

Київ • УНН

 • 1604522 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Під час нічної ворожої атаки БПЛА на Україні у Києві було чутно вибухи. Київська МВА повідомляє про роботу сил протиповітряної оборони, пише УНН.

Цитата 

"В столиці працює ППО", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Повітряна тривога шириться Україною та вже охопила східні, північні та частину центральних областей. Актуальну мапу тривог можна подивитись тут

Нагадаємо

На Київщині повідомляли також про роботу протиповітряної оборони.

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