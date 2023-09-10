Ворог атакує північ України БПЛА: на Київщині працює ППО

Цитата

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про атаку дронів на південні регіони України. Повітряну тривогу було оголошено у Чернігівській, Полтавській, Київській та Сумській областях.

Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.