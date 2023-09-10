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Ворог атакує північ України БПЛА: на Київщині працює ППО

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Окупанти атакують північні регіони України ударними дронами. На Київщині повідомляють про роботу протиповітряної оборони. Про це пише УНН з посиланням на Київську ОВА. 

Цитата 

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про атаку дронів на південні регіони України. Повітряну тривогу було оголошено у Чернігівській, Полтавській, Київській та Сумській областях.

Актуальну мапу тривог можна подивитись тут

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