Ворог атакує північ України БПЛА: на Київщині працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Окупанти атакують північні регіони України ударними дронами. На Київщині повідомляють про роботу протиповітряної оборони. Про це пише УНН з посиланням на Київську ОВА.
Цитата
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про атаку дронів на південні регіони України. Повітряну тривогу було оголошено у Чернігівській, Полтавській, Київській та Сумській областях.
Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.