Враг атакует север Украины БПЛА: на Киевщине работает ПВО

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"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.

Дополнение

Воздушные Силы ВСУ сообщали об атаке дронов на южные регионы Украины. Воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Полтавской, Киевской и Сумской областях.

Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.