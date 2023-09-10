Враг атакует север Украины БПЛА: на Киевщине работает ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Оккупанты атакуют северные регионы Украины ударными дронами. На Киевщине сообщают о работе противовоздушной обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.
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"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.
Дополнение
Воздушные Силы ВСУ сообщали об атаке дронов на южные регионы Украины. Воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Полтавской, Киевской и Сумской областях.
Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.