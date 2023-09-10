В небе над Киевом уничтожили более 20 БПЛА

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"Этой ночью враг атаковал Киев беспилотными летательными аппаратами.

Предварительно, это были барражирующие боеприпасы типа «Shahed». Дроны заходили на столицу группами и с разных направлений. Силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БпЛА", - говорится в сообщении.

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Обломки сбитых целей упали в нескольких районах столицы. В Шевченковском они повредили квартиру в многоэтажке. Но большинство обломков упали на открытую, незастроенную территорию. Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие.

На данный момент известно об одном пострадавшем.