В небе над Киевом уничтожили более 20 БПЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Во время ночной вражеской атаки силы ПВО уничтожили более 20 ударных дронов. Об этом пишет УНН, передает УНН.
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"Этой ночью враг атаковал Киев беспилотными летательными аппаратами.
Предварительно, это были барражирующие боеприпасы типа «Shahed». Дроны заходили на столицу группами и с разных направлений. Силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БпЛА", - говорится в сообщении.
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Обломки сбитых целей упали в нескольких районах столицы. В Шевченковском они повредили квартиру в многоэтажке. Но большинство обломков упали на открытую, незастроенную территорию. Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие.
На данный момент известно об одном пострадавшем.