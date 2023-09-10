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Силы ПВО уничтожили 25 из 32 ударных дронов

Киев • УНН

 • 403712 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Во время ночной вражеской атаки на Украину силы ПВО ликвидировали 25 ударных дронов из 35 запущенных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину 32 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 25 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство ударных БпЛА российские оккупанты направили на Киевщину.

Дополнение

В Генштабе добавляют, что враг нанес 2 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил более 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск так и по гражданским объектам нашего государства.

Напомним

Во время ночной вражеской атаки силы ПВО уничтожили более 20 ударных дронов.

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