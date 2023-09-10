Силы ПВО уничтожили 25 из 32 ударных дронов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Во время ночной вражеской атаки на Украину силы ПВО ликвидировали 25 ударных дронов из 35 запущенных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
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"Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину 32 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 25 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство ударных БпЛА российские оккупанты направили на Киевщину.
Дополнение
В Генштабе добавляют, что враг нанес 2 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил более 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск так и по гражданским объектам нашего государства.
Напомним
Во время ночной вражеской атаки силы ПВО уничтожили более 20 ударных дронов.