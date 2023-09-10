Силы ПВО уничтожили 25 из 32 ударных дронов

Цитата

"Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину 32 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 25 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство ударных БпЛА российские оккупанты направили на Киевщину.

Дополнение

В Генштабе добавляют, что враг нанес 2 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил более 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск так и по гражданским объектам нашего государства.

Напомним

Во время ночной вражеской атаки силы ПВО уничтожили более 20 ударных дронов.