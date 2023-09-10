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Нічна атака на Київщину: 4 людей травмовані, понад сотня обʼєктів пошкоджено

Нічна атака на Київщину: 4 людей травмовані, понад сотня обʼєктів пошкоджено

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. КОВА оновила інформацію щодо нічної атаки на Київщину. Травмовано 4 людини, одного з постраждалих ушпиталено, решта отримали незначні травми. Водночас зросла кількість пошкоджених обʼєктів - їх понад сотню, передає УНН.

Деталі

Унаслідок нічної атаки росіян на Київщину травмовано 4 людини. Усім потерпілим надана необхідна медична допомога. Одну людину госпіталізовано до лікарні з черепно-мозковою травмою та травмами кінцівок. Інші отримали незначні травми. Життю та здоровʼю людей нічого не загрожує.

Крім того, зростає кількість пошкоджених обʼєктів. Так, наразі в одному з районів області від вибухової хвилі постраждало понад 100 приватних будинків та 30 квартир у 7 багатоповерхівках.

Зокрема, вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Наслідки усувають. Власникам обʼєктів надається вся необхідна допомога.

Окрім цього, вибуховою хвилею пошкоджено приміщення школи, дитячого садочка, селищної ради, лікарні, навчально-реабілітаційного центру, автостанції, двох магазинів, складського приміщення тощо. Переважно вибиті вікна та двері.
До заміни віконних конструкцій уже оперативно долучився міжнародний фонд GEM.

Доповнення

Сьогодні близько першої ночі окупанти атакували північні регіони України ударними дронами. 

Внаслідок атаки в одному з районів було пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Усі екстрені служби працювють на місці події.
Також виникло загоряння лісової підстилки. Пожежі оперативно ліквідовують.

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