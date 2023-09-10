Ночная атака на Киевскую область: 4 человека травмированы, более сотни объектов повреждены

Детали

В результате ночной атаки россиян на Киевщину травмированы 4 человека. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Один человек госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой и травмами конечностей. Остальные получили незначительные травмы. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Кроме того, растет количество поврежденных объектов. Так, сейчас в одном из районов области от взрывной волны пострадало более 100 частных домов и 30 квартир в 7 многоэтажках.

В частности, выбиты окна, двери, посечены фасады и кровли. Последствия устраняют. Владельцам объектов оказывается вся необходимая помощь.

Кроме этого, взрывной волной повреждены помещения школы, детского сада, поселкового совета, больницы, учебно-реабилитационного центра, автостанции, двух магазинов, складского помещения и тому подобное. Преимущественно выбиты окна и двери.

К замене оконных конструкций уже оперативно присоединился международный фонд GEM.

Дополнение

Сегодня около часа ночи оккупанты атаковали северные регионы Украины ударными дронами.

В результате атаки в одном из районов был поврежден инфраструктурный объект. Все экстренные службы работают на месте происшествия.

Также возникло возгорание лесной подстилки. Пожары оперативно ликвидируют.





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