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Ночная атака на Киевскую область: 4 человека травмированы, более сотни объектов повреждены

Ночная атака на Киевскую область: 4 человека травмированы, более сотни объектов повреждены

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. КОВА обновила информацию о ночной атаке на Киевщину. Травмированы 4 человека, один из пострадавших госпитализирован, остальные получили незначительные травмы. В то же время возросло количество поврежденных объектов - их более сотни, передает УНН.

Детали

В результате ночной атаки россиян на Киевщину травмированы 4 человека. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Один человек госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой и травмами конечностей. Остальные получили незначительные травмы. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Кроме того, растет количество поврежденных объектов. Так, сейчас в одном из районов области от взрывной волны пострадало более 100 частных домов и 30 квартир в 7 многоэтажках.

В частности, выбиты окна, двери, посечены фасады и кровли. Последствия устраняют. Владельцам объектов оказывается вся необходимая помощь.

Кроме этого, взрывной волной повреждены помещения школы, детского сада, поселкового совета, больницы, учебно-реабилитационного центра, автостанции, двух магазинов, складского помещения и тому подобное. Преимущественно выбиты окна и двери.

К замене оконных конструкций уже оперативно присоединился международный фонд GEM.

Дополнение

Сегодня около часа ночи оккупанты атаковали северные регионы Украины ударными дронами. 

В результате атаки в одном из районов был поврежден инфраструктурный объект. Все экстренные службы работают на месте происшествия.

Также возникло возгорание лесной подстилки. Пожары оперативно ликвидируют.

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