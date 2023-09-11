На Донеччині армія рф здійснила 20 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із позицій — Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Українські захисники успішно тримають оборону в районах Кераміка, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки та Рівнополя Донецької області. На цих ділянках фронту упродовж доби росіяни здійснили близько 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Всі атаки ворога обернулися для окупантів значними втратами в живій силі та техніці. Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.
У районі відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах, тривають жорсткі бої. Окрім цього, окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.
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У районі відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, стримувати ворога, проводити штурмові дії і метр за метром відвойовувати нашу землю. Так,
На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
На Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилам противника.