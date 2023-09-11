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В Донецкой области армия рф осуществила 20 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с позиций - Генштаб

Киев • УНН

 • 225791 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украинские защитники успешно держат оборону в районах Керамика, Авдеевки, Северного, Марьинки и Ровнополя Донецкой области. На этих участках фронта в течение суток россияне совершили около 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Все атаки врага обернулись для оккупантов значительными потерями в живой силе и технике. Об этом в утренней сводке сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировки войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

В районе ответственности ОСУВ “Хортица” на Бахмутском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клищеевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах, продолжаются жесткие бои. Кроме этого, оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Орехово-Васильевки, Клищеевки и Курдюмовки Донецкой области.

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В районе ответственности ОСУВ “Таврия” на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны имеют инициативу, сдерживать врага, проводить штурмовые действия и метр за метром отвоевывать нашу землю. Так,

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

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