Еще плюс 580: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 269 210 человек, 4560 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава около 269 210 (+580) человек,
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- танков - 4560 (+6) ед,
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- боевых бронированных машин - 8767 (+12) ед,
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- артиллерийских систем – 5839 (+28) ед,
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- РСЗО – 760 (+0) ед,
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- средства ПВО - 512 (+3) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4628 (+35),
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- крылатые ракеты - 1455 (+0),
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- корабли /катера - 19 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8370 (+32) ед,
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- специальная техника - 877 (+5).
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Напомним, по данным Генштаба, в Донецкой области армия рф осуществила 20 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.
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