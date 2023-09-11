Украинские войска освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Силы обороны освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки Донецкой области. Об этом во время включения из Military Media Center сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, пишет УНН.
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«Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта», - сказала Анна Маляр.
По словам заместителя Министра, украинские войска в течение недели также имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области.
Вооруженные Силы Украины сейчас закрепляются в тех районах, где они имели успех, сказала Анна Маляр.
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