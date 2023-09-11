Украинские войска освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки - Минобороны

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«Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта», - сказала Анна Маляр.

По словам заместителя Министра, украинские войска в течение недели также имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области.

Вооруженные Силы Украины сейчас закрепляются в тех районах, где они имели успех, сказала Анна Маляр.

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