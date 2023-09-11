Силы обороны закрепляются в районе Роботино и Вербового - Минобороны

По словам Маляр, на южном фронте продолжается наступление Сил обороны.

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«В ходе наступательных действий на прошлой неделе у нас были успехи южнее Роботино и западнее Вербового», - сказала Анна Маляр.

Она добавила, что Вооруженные Силы Украины закрепляются в этих районах.

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Также Маляр сообщила, что Силы обороны освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки Донецкой области.