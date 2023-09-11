Силы обороны закрепляются в районе Роботино и Вербового - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украинские войска на прошлой неделе на юге удачно наступали в районе Роботино и Вербового, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом во время включения с Military Media Center сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, пишет УНН.
По словам Маляр, на южном фронте продолжается наступление Сил обороны.
Цитата
«В ходе наступательных действий на прошлой неделе у нас были успехи южнее Роботино и западнее Вербового», - сказала Анна Маляр.
Она добавила, что Вооруженные Силы Украины закрепляются в этих районах.
Дополнение
Также Маляр сообщила, что Силы обороны освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки Донецкой области.