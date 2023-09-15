На лівобережжі Херсонщини нова "бавовна": повідомляють про вибухи в Новій Каховці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області сьогодні прогриміли вибухи, повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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“Повідомляють про вибухи в тимчасово окупованій Новій Каховці. Очікуємо на детальнішу інформацію”, - йдеться у повідомленні у Telegram.
Доповнення
У Збройних силах підтвердили знищення російського комплексу ППО "Тріумф" поблизу Євпаторії. Вартість комплексу "земля — повітря" сягає 1,2 мільярда доларів.
У Євпаторії після влучання в російське ППО всі кораблі покинули порт. Також деякі школи були закриті.