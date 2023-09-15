На лівобережжі Херсонщини нова "бавовна": повідомляють про вибухи в Новій Каховці

Цитата

“Повідомляють про вибухи в тимчасово окупованій Новій Каховці. Очікуємо на детальнішу інформацію”, - йдеться у повідомленні у Telegram.

Доповнення

У Збройних силах підтвердили знищення російського комплексу ППО "Тріумф" поблизу Євпаторії. Вартість комплексу "земля — повітря" сягає 1,2 мільярда доларів.

У Євпаторії після влучання в російське ППО всі кораблі покинули порт. Також деякі школи були закриті.



