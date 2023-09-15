На левобережье Херсонщины новый "хлопок": сообщают о взрывах в Новой Каховке

Цитата

“Сообщают о взрывах во временно оккупированной Новой Каховке. Ожидаем более подробную информацию”, - говорится в сообщении в Telegram.

Дополнение

В Вооруженных силах подтвердили уничтожение российского комплекса ПВО "Триумф" вблизи Евпатории. Стоимость комплекса "земля — воздух" достигает 1,2 миллиарда долларов.

В Евпатории после попадания в российское ПВО все корабли покинули порт. Также некоторые школы были закрыты.



