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Після влучання в російське ППО в Євпаторії всі кораблі покинули порт

Після влучання в російське ППО в Євпаторії всі кораблі покинули порт

Київ • УНН

 • 1016055 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Євпаторії після влучання в російське ППО всі кораблі покинули порт. Також деякі школи були закриті, повідомляє Атеш, передає УНН

Цитата 

“Наше джерело розповіло нам про те, що відбувається в місті. Після сьогоднішнього попадання до рашистського ППО біля Євпаторії всі кораблі кудись спливли, морський порт порожній. У людей панічні настрої, тепер усі чекають на постійні прильоти тому, що ППО вже немає.Деякі школи були закриті”, - йдеться у повідомлені. 

Нагадаємо 

Учора вночі у тимчасово окупованій Євпаторії було чутно вибухи. Зазначалось, що безпілотники атакували тимчасово окуповану Євпаторію та були нібито збиті силами ППО росії. Однак одразу стало відомо і про влучання, дим від яких було видно з різних частин міста.  

Згодом стало відомо, що вибухи пролунали у селі Уютне - у тому районі, де розташована військова частина росіян №85683. 

У Збройних силах підтвердили знищення російського комплексу ППО "Тріумф" поблизу Євпаторії. Вартість комплексу "земля — повітря" сягає 1,2 мільярда доларів. 

росія досі офіційно не повідомляла про знищення свого комплексу.

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