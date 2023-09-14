Після влучання в російське ППО в Євпаторії всі кораблі покинули порт
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Євпаторії після влучання в російське ППО всі кораблі покинули порт. Також деякі школи були закриті, повідомляє Атеш, передає УНН.
Цитата
“Наше джерело розповіло нам про те, що відбувається в місті. Після сьогоднішнього попадання до рашистського ППО біля Євпаторії всі кораблі кудись спливли, морський порт порожній. У людей панічні настрої, тепер усі чекають на постійні прильоти тому, що ППО вже немає.Деякі школи були закриті”, - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо
Учора вночі у тимчасово окупованій Євпаторії було чутно вибухи. Зазначалось, що безпілотники атакували тимчасово окуповану Євпаторію та були нібито збиті силами ППО росії. Однак одразу стало відомо і про влучання, дим від яких було видно з різних частин міста.
Згодом стало відомо, що вибухи пролунали у селі Уютне - у тому районі, де розташована військова частина росіян №85683.
У Збройних силах підтвердили знищення російського комплексу ППО "Тріумф" поблизу Євпаторії. Вартість комплексу "земля — повітря" сягає 1,2 мільярда доларів.
росія досі офіційно не повідомляла про знищення свого комплексу.