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У ЗСУ підтвердили знищення російського комплексу ППО "Тріумф" біля Євпаторії

Київ • УНН

 • 397004 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. У Збройних силах підтвердили знищення російського комплексу ППО «Тріумф» поблизу Євпаторії. Вартість комплексу «земля — повітря» сягає 1,2 мільярда доларів. Про це повідомляє центр стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ в соцмережах, пише УНН

Цитата

"Вранці ЗСУ завдали удару по місцю розташуванню ворожих ракетних комплексів «земля — повітря» поблизу Євпаторії тимчасово окупованого Криму“,- йдеться у повідомлені у Telegram.

Доповнення

Раніше УНН із посиланням на власні джерела в СБУ повідомляв, що військова контррозвідка СБУ та ВМС України вночі повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії - «відмінусували» російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю 1,2 млрд. дол.

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