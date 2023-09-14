У ЗСУ підтвердили знищення російського комплексу ППО "Тріумф" біля Євпаторії

Цитата

"Вранці ЗСУ завдали удару по місцю розташуванню ворожих ракетних комплексів «земля — повітря» поблизу Євпаторії тимчасово окупованого Криму“,- йдеться у повідомлені у Telegram.

Доповнення

Раніше УНН із посиланням на власні джерела в СБУ повідомляв, що військова контррозвідка СБУ та ВМС України вночі повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії - «відмінусували» російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю 1,2 млрд. дол.