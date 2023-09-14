У ВСУ подтвердили уничтожение российского комплекса ПВО "Триумф" возле Евпатории

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"Утром ВСУ нанесли удар по месту расположения вражеских ракетных комплексов «земля — воздух» вблизи Евпатории временно оккупированного Крыма“, - говорится в сообщении в Telegram.

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Ранее УНН со ссылкой на собственные источники в СБУ сообщал, что военная контрразведка СБУ и ВМС Украины ночью повели уникальную спецоперацию возле Евпатории - «отминусовали» российский комплекс ПВО «Триумф» стоимостью 1,2 млрд. долл.