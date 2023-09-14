После попадания в российское ПВО в Евпатории все корабли покинули порт
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Евпатории после попадания в российское ПВО все корабли покинули порт. Также некоторые школы были закрыты, сообщает Атеш, передает УНН.
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“Наш источник рассказал нам о том, что происходит в городе. После сегодняшнего попадания в рашистское ПВО возле Евпатории все корабли куда-то уплыли, морской порт пустой. У людей панические настроения, теперь все ждут постоянных прилетов потому, что ПВО уже нет, некоторые школы были закрыты”, - говорится в сообщении.
Напомним
Вчера ночью во временно оккупированной Евпатории были слышны взрывы. Отмечалось, что беспилотники атаковали временно оккупированную Евпаторию и были якобы сбиты силами ПВО России. Однако сразу стало известно и о попаданиях, дым от которых был виден из разных частей города.
Впоследствии стало известно, что взрывы прозвучали в селе Уютное - в том районе, где расположена воинская часть россиян №85683.
В Вооруженных силах подтвердили уничтожение российского комплекса ПВО "Триумф" вблизи Евпатории. Стоимость комплекса "земля — воздух" достигает 1,2 миллиарда долларов.
россия до сих пор официально не сообщала об уничтожении своего комплекса.