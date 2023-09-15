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Оккупанты не могут усилить Херсонское направление, но строят оборону - Гуменюк

Киев • УНН

 • 161176 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Российским оккупантам не хватает резервов для того, чтобы ощутимо усилиться на Херсонском направлении, однако они проводят ротацию сил и строят там оборонительные рубежи. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Сейчас мы не наблюдаем создания критических ударных группировок в нашей зоне ответственности, но видим мощные маневры, они пытаются менять одни силы другими, пытаются перебрасывать дополнительные мощности на Запорожское направление. Хотели бы усилить и Херсонское, но пока таких критических резервов нет, хотя видим переформатирование группировок. Очевидно, они пытаются просчитать, какие направления для них будут максимально угрожающие», - рассказала Гуменюк.

По ее словам, фронт на Херсонщине не оголяется, но одни подразделения заменяют другими.

«Просто происходит качественная замена, одни подразделения заменяют на другие. Более мощные штурмовые формируются на том направлении, где им существенно припекает, есть угроза продвижения по суше», - сказала Гуменюк.

Она отметила, что часть российских подразделений формируют оборонительные рубежи на Херсонщине, где они чувствуют угрозу.

Дополнение

Украинские войска за неделю освободили 4,8 кв.км территории на Таврическом направлении.

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