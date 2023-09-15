Оккупанты не могут усилить Херсонское направление, но строят оборону - Гуменюк

Цитата

«Сейчас мы не наблюдаем создания критических ударных группировок в нашей зоне ответственности, но видим мощные маневры, они пытаются менять одни силы другими, пытаются перебрасывать дополнительные мощности на Запорожское направление. Хотели бы усилить и Херсонское, но пока таких критических резервов нет, хотя видим переформатирование группировок. Очевидно, они пытаются просчитать, какие направления для них будут максимально угрожающие», - рассказала Гуменюк.

По ее словам, фронт на Херсонщине не оголяется, но одни подразделения заменяют другими.

«Просто происходит качественная замена, одни подразделения заменяют на другие. Более мощные штурмовые формируются на том направлении, где им существенно припекает, есть угроза продвижения по суше», - сказала Гуменюк.

Она отметила, что часть российских подразделений формируют оборонительные рубежи на Херсонщине, где они чувствуют угрозу.

Дополнение

Украинские войска за неделю освободили 4,8 кв.км территории на Таврическом направлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На левобережье Херсонщины новый "хлопок": сообщают о взрывах в Новой Каховке