У Новій Каховці під обстріл рф потрапив житловий район: повідомляють про загиблих та поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Новій Каховці Херсонської області місцеві жителі повідомляють, що під обстріл армії фр у п'ятницю потрапив житловий район «Сокіл», є загиблі та поранені. Про це пишуть місцеві ЗМІ, інформує УНН.
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“За попередньою інформацією зі слів місцевих мешканців російські війська сьогодні близько 9:20 нанесли удари керованими авіабомбами по житловим будинкам Нової Каховки”, - йдеться у повідомленні.
За даними місцевих ЗМІ, уражено будинки в мікрорайоні "Сокіл". У районі вулиць Горького-Довженка зруйновано квартири у трьох багатоповерхових будинках.
Попередньо окупанти інформують про одного загиблого та трьох поранених місцевих мешканців.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області сьогодні прогриміли вибухи.