В Новой Каховке под обстрел рф попал жилой район: сообщают о погибших и раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Новой Каховке Херсонской области местные жители сообщают, что под обстрел армии фр в пятницу попал жилой район «Сокол», есть погибшие и раненые. Об этом пишут местные СМИ, информирует УНН.
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“По предварительной информации со слов местных жителей российские войска сегодня около 9:20 нанесли удары управляемыми авиабомбами по жилым домам Новой Каховки”, - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, поражены дома в микрорайоне "Сокол". В районе улиц Горького-Долженко разрушены квартиры в трех многоэтажных домах.
Предварительно оккупанты информируют об одном погибшем и трех раненых местных жителей.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области сегодня прогремели взрывы.