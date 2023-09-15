Херсонщина: из-за вражеских обстрелов ранены трое мирных жителей, под огонь попали полицейские группы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Оккупанты активно обстреливают населенные пункты Херсонщины. Двое мужчин получили ранения находясь в поле возле Николаевки, 71-летняя женщина пострадала в селе Веселое. Враг открывал огонь по работникам полиции и даже сбросил с БпЛА взрывчатку на служебные машины. Обошлось без пострадавших, сообщили Нацполиции, передает УНН.
Детали
Российские военные обстреляли Николаевку, ранения получили 37-летний и 42-летний местные жители, которые находились в поле.
Дважды войска рф открывали огонь по сотрудникам полиции. В Токаревке под минометный обстрел попала группа полицейских из Полтавской области, к счастью, работники не пострадали.
Военные рф сбросили взрывчатку с беспилотника на жилые кварталы Берислава, механические повреждения получили два служебных автомобиля полиции, обошлось без пострадавших.
Оккупанты обстреляли Веселое Каховского района, 71-летняя женщина ранена.
Дополнения
В Новой Каховке Херсонской области местные жители сообщают, что под обстрел армии фр в пятницу попал жилой район «Сокол», есть погибшие и раненые.
Войска рф за минувшие сутки 91 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. В результате обстрелов погиб ребенок, еще шесть человек, среди них ребенок, получили ранения.
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