Унаслідок атаки рф на Херсонщині пошкоджено ліцей: в ОВА показали наслідки

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"Так зараз виглядає ліцей у селі Львове Тягинської громади. Сьогодні по освітньому закладу вдарила російська армія. Будівля зазнала суттєвих руйнувань – пошкоджено стіну, дах, вибито вікна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Вночі 16 вересня російська армія атакувала Ольгівку, що на Херсонщині. Як повідомили в Херсонській ОВА, водопостачання населеного пункту тимчасово призупинено.