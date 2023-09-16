Унаслідок атаки рф на Херсонщині пошкоджено ліцей: в ОВА показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Сьогодні, 16 вересня, унаслідок атаки рф зазнав пошкоджень ліцей у селі Львове Тягинської громади Херсонської області. Херсонська ОВА на своїй сторінці у Telegram показала фото руйнувань, передає УНН.
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"Так зараз виглядає ліцей у селі Львове Тягинської громади. Сьогодні по освітньому закладу вдарила російська армія. Будівля зазнала суттєвих руйнувань – пошкоджено стіну, дах, вибито вікна", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Вночі 16 вересня російська армія атакувала Ольгівку, що на Херсонщині. Як повідомили в Херсонській ОВА, водопостачання населеного пункту тимчасово призупинено.