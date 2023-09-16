В результате атаки рф в Херсонской области поврежден лицей: в ОВА показали последствия

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"Так сейчас выглядит лицей в селе Львове Тягинской громады. Сегодня по образовательному учреждению ударила российская армия. Здание претерпело существенные разрушения – повреждены стены, крыша, выбиты окна", - говорится в сообщении.

Напомним

Ночью 16 сентября российская армия атаковала Ольговку в Херсонской области. Как сообщили в Херсонской ОГА, водоснабжение населенного пункта временно приостановлено.