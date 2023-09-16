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росіяни обстріляли 9 громад Сумщини, зафіксовано понад 200 вибухів

росіяни обстріляли 9 громад Сумщини, зафіксовано понад 200 вибухів

Київ • УНН

 • 231422 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Протягом дня армія росії обстрілювала 9 громад Сумщини, здійснивши 37 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 217 вибухів. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.

Деталі

Ворожих обстрілів зазнали Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Юнаківська, Хотінська, Есманська, Білопільська, Миропільська, Зноб-Новгородська громади:

  • Великописарівська громада: здійснено обстріли з СПГ-9 (8 вибухів), АГС (20 вибухів), мінометів (55 вибухів) та артилерії (26 вибухів)
  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (11 вибухів) та артилерії (4 вибухи). Крім того, з території рф з літака здійснено пуск 2 ракет (НАР).
  • Середино-Будська громада: були мінометний обстріл (3 вибухи) та обстріл з артилерії (5 вибухів).
  • Юнаківська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Хотінська громада: БпЛА (коптерного типу) здійснив скидання 2 ВОГ (розрив в повітрі).
  • Есманська громада: БпЛА (типу квадракоптер) здійснив скидання 1 ВОГ. Також здійснено мінометні обстріли (7 вибухів).
  • Миропільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (12 вибухів).
  • Білопільська громада: були мінометні обстріли (22 вибухи) та обстріл з СПГ (6 вибухів).
  • Зноб-Новгородська громада: ворог здійснив обстріл з АГС (20 вибухів).

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