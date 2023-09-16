Окупанти за добу три рази обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Деталі

Зазначається, що всього протягом доби нараховано 16 вибухів. Так, у Чернігівській області в Леонівці Семенівської громади зафіксували два приходи, ймовірно некерована авіаційна ракета (НАР). Ще два приходи, ймовірно НАР, нарахували у Грем'ячі Новгород-Сіверської громади.

У Сумській області зафіксовано 12 приходів, ймовірно міномет 120 мм у Середині-Буді Шосткинського району. В результаті обстрілу пошкоджено два приватні будинки.

Інформація про загиблих серед місцевого населення, не зафіксована.

Нагадаємо

Сумська ОВА 16 вересня повідомила, що протягом п’ятниці росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 73 вибухи.