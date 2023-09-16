Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 9 разів: є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Протягом п’ятниці росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних території Сумської області. Зафіксовано 73 вибухи.Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Юнаківська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Великописарівська громади.
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- Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (22 вибухи) та здійснив обстріл з танку (7 вибухів).
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- Хотінська громада: зафіксовано обстріл з РСЗВ (10 вибухів) та артилерії (2 вибухи).
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- Середино-Будська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади. Внаслідок обстрілу сталася пожежа в результаті якої було знищено (згоріли) 2 приватних житлових будинки та 2 сараї. Один житловий будинок частково пошкоджено.
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- Краснопільська громада: були артилерійські обстріли (17 вибухів).
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- Великописарівська громада: проведено обстріл з АГС (26 вибухів).
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Нагадаємо
Протягом четверга росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Унаслідок чого було пошкоджено нежитлову будівлю.