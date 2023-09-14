Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини 26 разів: пошкоджено нежитлову будівлю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Протягом четверга росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 151 вибух. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Великописарівська, Хотінська, Білопільська, Середино-Будська, Краснопільська, Новослобідська, Миропільська, Есманська громади.
-
- Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухи).
-
- Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів)
-
- Білопільська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також зафіксовано обстріли з АГС (9 вибухів) та артилерії (15 вибухів).
-
- Середино-Будська громада: були артилерійський (5 вибухів) та мінометний (3 вибухи) обстріли.
-
- Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (48 вибухів), влучання дроном типу FPV (4 вибухи), обстріли з РСЗВ (12 вибухів) та артилерії (3 вибухи). Крім того, з БпЛА типу скинуто ВОГ, внаслідок пошкоджено нежитлову будівлю.
-
- Новослобідська громада: був обстріл з РСЗВ (11 вибухів).
-
- Миропільська громада: з БпЛА скинуто ВОГ – 1 шт.
-
- Есманська громада: ворог бив з мінометів (15 вибухів).
-
Нагадаємо
У Сумській області під час нічної ворожої атаки БПЛА на Україну було знищено дрон.