Россияне обстреляли приграничье Сумщины 26 раз: повреждено нежилое здание
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В течение четверга россияне совершили 26 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксирован 151 взрыв. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Великописаревская, Хотинская, Белопольская, Середино-Будская, Краснопольская, Новослободская, Миропольская, Эсманская громады.
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- Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов).
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- Хотинская громада: осуществлен минометный обстрел (6 взрывов)
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- Белопольская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады. Также зафиксированы обстрелы из АГС (9 взрывов) и артиллерии (15 взрывов).
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- Середино-Будская громада: были артиллерийский (5 взрывов) и минометный (3 взрыва) обстрелы.
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- Краснопольская громада: осуществлены минометные обстрелы (48 взрывов), попадание дроном типа FPV (4 взрыва), обстрелы из РСЗО (12 взрывов) и артиллерии (3 взрыва). Кроме того, с БпЛА типа сброшен ВОГ, в результате повреждено нежилое здание.
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- Новослободская громада: был обстрел из РСЗО (11 взрывов).
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- Миропольская громада: с БпЛА сброшена ВОГ – 1 шт.
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- Эсманская громада: враг бил из минометов (15 взрывов).
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Напомним
В Сумской области во время ночной вражеской атаки БПЛА на Украину был уничтожен дрон.