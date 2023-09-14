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На Сумщині сили ППО знищили ворожий безпілотник

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. У Сумській області під час нічної ворожої атаки БПЛА на Україну було знищено дрон. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН

Цитата

"Сьогодні підрозділами територіальної оборони Сумщини знищено ворожий БпЛА ''Шахед''", - йдеться у повідомленні.

Доповнення 

Протягом середи росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 132 вибухи.

Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Юнаківська, Миколаївська. Хотінська, Середино-Будська, Новослобідська, Білопільська громади. Було зафікосвано пошкодження цивільної інфраструктури та приватних домоволодінь. 

Нагадаємо

Минулої ночі у небі Сумщини знищено три російські безпілотники типу Shahed.

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