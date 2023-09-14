На Сумщине силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник

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Киев • УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Сумской области во время ночной вражеской атаки БПЛА на Украину был уничтожен дрон. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН

Цитата

"Сегодня подразделениями территориальной обороны Сумщины уничтожен вражеский БпЛА ''Шахед''", - говорится в сообщении.

Дополнение 

В течение среды россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 132 взрыва.

Обстрелам подверглись Великописаревская, Эсманская, Краснопольская, Юнаковская, Николаевская. Хотинская, Середино-Будская, Новослободская, Белопольская громады. Было зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры и частных домовладений. 

Напомним

Прошлой ночью в небе Сумщины уничтожены три российских беспилотника типа Shahed.

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